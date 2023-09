Fortnite celebra le donne con oggetti gratuiti, un Radio dedicata e non solo

Le Isole create da donne

Fortnite

Il tutto però non finisce qui, perché Epic Games sta mettendo in risalto alcune Isole create da donne. Nella categoria Da non perdere sarà possibile trovare tutte queste creazioni:

Duo Gungame di CaiyaRose - 9441-5779-4978

YOUTUBER TYCOON 🔴 di thegirlsstudio - 4961-0181-4439

CHOPPA BASE WARS TYCOON di HannahLouGM - 0951-1597-5424

The Creative Museum di Starlighthay - 5930-9705-5290

🏢 Office Tower Prop Hunt 🏢 di EsmeeSays - 0159-7397-8386

The Beach Prop Hunt di Anais - 2355-5426-1194

CRABBY 🦀 di Ender - 9477-1753-1662

Vi ricordiamo infine che Ahsoka Tano è disponibile nel Pass Battaglia.