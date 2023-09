Sonic Superstars: i 60 FPS per Nintendo Switch sono stati confermati da SEGA

Si tratta di una conferma positiva , anche se forse alcuni giocatori lo davano per scontato considerando che Sonic Superstars non pare essere un prodotto particolarmente complesso da gestire nemmeno per Nintendo Switch. Ultimamente però capita fin troppo spesso che i port per Switch abbiano diversi limiti, quindi è importante aver ricevuto questa conferma.

Il nostro provato di Sonic Superstars

Sonic Superstars proporrà vari personaggi

Vi ricordiamo che Sonic Superstars è un gioco platform 2D che richiama lo stile più classico della saga. In altre parole, non è un titolo "alternativo" come Sonic Frontiers. Il gioco è previsto per il 17 ottobre 2023 e arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

In attesa della recensione, vi lasciamo al nostro provato: "Sonic Superstar riesce ad essere fresco eppure familiare allo stesso tempo. L'elemento cooperativo fino a quattro giocatori è stato un bell'azzardo, ma tutto sommato funziona, nella misura in cui il gruppo dialoghi e proceda tra gli scenari in modo coordinato. I potenziamenti dati dagli Smeraldi del Caos bilanciano le abilità dei personaggi, in modo da garantire lo stesso passo a tutti i partecipanti a prescindere da chi tra Sonic, Miles, Knuckles o Amy viene usato. Ci vuole sicuramente un'altra prova, magari in quattro e con la possibilità di affrontare qualche Battaglia, per capire davvero tutte le potenzialità di Sonic Superstars."