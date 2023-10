Pokémon x Van Gogh: le carte speciali sono già in vendita su eBay, con prezzi fino a 1.700 euro

Come vi abbiamo segnalato, la promozione Pokémon x Van Gogh è stata rovinata dai collezionisti di carte e dai bagarini che hanno acquistato in massa le carte speciali e altri oggetti da collezione, impedendo ai comuni fan di ottenere uno dei contenuti proposti. Ora, ovviamente, il tutto sta finendo su eBay dove le persone cercano di speculare il più possibile, chiedendo anche fino a 1.700 euro per una carta di Pikachu.

Ovviamente 1.700 euro sono l'estremo. Ci sono copie anche a prezzi inferiori e vi sono oggetti da collezione come le cartone che sono in vendita per cifre assolutamente accessibili come 24 euro (più spedizione). In ogni caso, la situazione è spiacevole, sebbene non sorprendente.