Lucca Comics & Games 2023, Non una conferenza stampa: tante rivelazioni e sorprese

Non una conferenza stampa. È così che gli organizzatori di Lucca Comics & Games hanno voluto definire l'evento tenutosi lo scorso 28 settembre nella meravigliosa cornice del Teatro Gerolamo, a due passi dal Duomo di Milano. Due ore per tentare di catturare l'essenza del festival toscano, il primo per importanza in Europa. Trasmesso in streaming anche su Twitch, è stato l'occasione perfetta per svelare novità e ospiti di un'edizione che si preannuncia memorabile. Dal fumetto ai giochi da tavolo, passando per anteprime cinematografiche e videogiochi, cercheremo di raccontarvi - senza alcuna pretesa di un'impossibile esaustività - i protagonisti e gli eventi più interessanti di Lucca Comics & Games 2023, edizione che quest'anno si terrà da mercoledì 1° novembre a domenica 5 novembre. Parola d'ordine: "Together", "insieme", dopo "Hope", "speranza", che aveva contraddistinto la manifestazione nel 2022, anno di ritorno in pienezza all'utilizzo degli spazi fisici di Lucca, dopo la difficile parentesi legata al biennio della pandemia da Covid-19.

Comics Tra gli ospiti principali del mondo del fumetto c'è Don Rosa, fumettista americano, erede spirituale di Carl Barks con la sua Saga di Paperon de' Paperoni, amatissima nel nostro Paese Aperto dal conduttore radiofonico e DJ Andrea Rock, l'evento è stato poi diretto da Emanuele Vietina, direttore della manifestazione, nonché direttore generale di Lucca Crea srl, la società che dal 2016 gestisce la kermesse lucchese. Tra gli ospiti spicca per importanza Frank Miller, presente dal 2 al 4 novembre con appuntamenti e firmacopie: preparate le vostre copie di Sin City, Daredevil e 300 per l'occasione... Non dimentichiamo Don Rosa, erede spirituale di Carl Barks e autore della Saga di Paperon de' Paperoni: il fumettista statunitense torna in Italia grazie a Panini. C'è un gradito ritorno anche per la Self Area, amatissima dal pubblico e dedicata ai fumetti autoprodotti, il tutto nella cornice della Biblioteca civica Agorà: con la collaborazione di Libreria Inuit e Fondazione Tuono Pettinato - il fumettista pisano continua a far del bene al fumetto italiano, anche dopo la sua prematura scomparsa - si svolgeranno incontri sul fumetto underground e saranno presenti più di trenta espositori, tra cui Chtulhu Chronicles, Diamond Dogs, Storiebrute e Slowcomix. Hollow Press porta in Italia il maestro dell'ero-guro nipponico Shintaro Kago, che presenterà il primo volume della sua nuova serie manga Parasitic City Tanto spazio anche per gli appassionati delle produzioni nipponiche: i fumetti del Sol Levante saranno rappresentati da ospiti di grande calibro, quali Naoki Urasawa (con oltre 140 milioni di copie all'attivo, vendute in tutto il mondo), Hiro Mashima e Mingwa, autrice di BJ Alex. Coconino Press porta a Lucca Usamaru Furuya, protagonista di incontri e firmacopie, ma anche di una mostra organizzata a Palazzo Ducale e intitolata "This Time is Different", dedicata alle sue tavole originali e all'approfondimento delle sue originali suggestioni visive. Per gli appassionati del macabro, sarà irrinunciabile l'appuntamento con Shintaro Kago, maestro dell'ero-guro che presenterà il primo volume della sua nuova seria manga Parasitic City, di cui è in programma l'uscita di un episodio ogni anno, fino al 2026. Sempre per Hollow Press, segnaliamo la presenza a Lucca di Jesse Jacobs, protagonista indiscusso della new wave del fumetto alternativo canadese con opere eccellenti e originali, tra cui il recentissimo "New Pets" (Hollow Press, 2023). Guardando, invece, alla scena nostrana, il 1 novembre Sio, Dado, Freffrog e Giacomo Keison Bevilacqua racconteranno l'evoluzione della loro factory Gigaciao! con uno show che si terrà presso l'Auditorium San Francesco. Tra gli oltre 250 ospiti italiani afferenti al mondo del fumetto, saranno presenti a Lucca Comics & Games 2023 Zerocalcare, Milo Manara, Leo Ortolani, Paolo Bacilieri, Igort, Fumetti Brutti, Barbara Baraldi, Silvia Ziche.

Games A Lucca Comics & Games 2023 vedremo un Lillo Petrolo nell'inedita veste di esperto pittore di miniature: suo il lavoro sui colori del nuovo Grog, la sua versione fisica è stata dipinta proprio dall'attore e comico romano Questo è un anno importante per la sezione Games di Lucca: nel 2023, infatti, Lucca Games spegne trenta candeline, e come da tradizione per ogni decennio che passa viene rinnovato Grog, mascotte inventata da Renato Genovese. Dopo la prima interpretazione fatta da Roberto Giomi nel 1993 e il restyling digitale fatto da Marco Bianchini per il primo decennale, nel 2013 fu la volta di Marco Soresina, che trasformò il burbero Grog in un cartone animato. Attesissima, quindi, la rivelazione del nuovo Grog proprio nel corso della non-conferenza stampa dedicata a Lucca Comics & Games 2023. L'arduo compito è toccato a Karl Kopinski, uno dei grandi maestri dell'illustrazione europea, celebre anche per la sua collaborazione con Magic: The Gathering. Nella visione di Kopinski, Grog è così fortunato da ottenere un impossibile 23 nel lancio del suo dado da 20 - un simpatico omaggio all'annata 2023 della manifestazione lucchese. Con un'espressione poliedrica della sua essenza di mascotte, Grog ha assunto anche una forma fisica: scolpito da Silvia Corso, è stato dipinto da un maestro... inatteso della difficile arte della pittura di miniature. Si tratta di Lillo Petrolo, capace di confermarsi come uno dei personaggi più poliedrici dello star system italiano. Con la mostra Lillo e Grog: viaggio al centro del modellismo, nella splendida cornice di Palazzo Arnolfini, Lillo - vincitore di numerosi concorsi dedicati al modellismo - esporrà i suoi lavori insieme a quelli dei suoi maestri, tra cui Sergio Calvo Rubio, Fabrizio Russo, Max Richiero, Luciano Leni e altri ancora. Il mondo videoludico è presente a Lucca Comics & Games 2023 in persona di Yu Suzuki, uno dei geni creativi più importanti del settore, mente dietro a grandi titoli come OutRun e Shenmue Ricchissimo anche il red carpet dedicato al mondo dei videogiochi, con ospiti di grande peso. Si parte con Yu Suzuki, mente brillante dietro ad alcuni dei più grandi successi firmati da SEGA tra gli anni '80 e '90, come OutRun e Shenmue. Spazio anche per Jean-Luc Sala, direttore artistico di Assassin's Creed Mirage, e Rand Miller, game designer con esperienza quarantennale e co-fondatore, insieme al fratello Robyn, di Cyan Worlds, lo studio dietro allo sviluppo di Myst, il cui trentennale verrà celebrato proprio a Lucca Comics & Games 2023. Non dimentichiamo i giochi di carte collezionabili: Asmodee presenterà in anteprima Star Wars: Unlimited, sviluppato da Fantasy Flight Games, con un programma di uscite regolari di tre set all'anno. I giochi di ruolo dal vivo saranno protagonisti con l'interessante The '90s Room, organizzato dal collettivo Chaos League: il gioco immersivo porterà gli utenti nella stanza di un appassionato di cultura pop di trent'anni fa, nel 1993, anno di fondazione di Lucca Games. Attesissima la sessione phygital dell'RPG Night Live, con una sessione del gioco di ruolo Blade Runner nell'auditorium San Francesco: i giocatori saranno CKibe, Claudio di Biagio, Gianandrea Muià, Maurizio Merluzzo e Davide Masella, guidati dal master d'eccezione Nicolas De Gobbis di Need Games.

Fantasy Uno dei fautori dell'illustrazione fantasy moderna, il maestro Frank Frazetta, sarà presente nell'edizione 2023 di Lucca Comics & Games con una mostra a lui dedicata Abbiamo già accennato ad alcune delle mostre che connoteranno questa edizione di Lucca Comics & Games, ma gli annunci non sono finiti qui. Mai in Italia mentre era in vita - ma di chiare origini italiane - il grande illustratore Frank Frazetta approda a Lucca con l'esposizione Frazetta's Legacy: Art on Art, e dopo più di un secolo un membro della famiglia Frazetta arriva in Europa: si tratta di Sara Frazetta, che con il suo Frazetta Girls si occupa da più di decennio di gestire la grande eredità dell'artista. Il trentesimo compleanno di Lucca Games coincide con quello di Magic: The Gathering, che celebra trent'anni di successi con la mostra Magic: The Gathering 30. Grimorio di una Community. Ricordiamo che il legame del nostro Paese - e di Lucca in particolare - con il gioco di carte collezionabili è particolarmente forte: l'italiano fu la prima lingua diversa dall'inglese in cui Magic: The Gathering venne tradotto e distribuito, senza contare la storica presentazione del gioco avvenuta nel 1994 proprio a Lucca Games, con la partecipazione dell'autore Richard Garfield. Proprio come Lucca Games, anche Magic: The Gathering spegne trenta candeline, e celebra questo importante compleanno con una mostra dedicata al gioco di carte collezionabili Sempre parlando di anniversari di grande importanza, il 2023 segna i cinquant'anni dalla morte di John Ronald Reuel Tolkien, autore de Il Signore degli Anelli e di molte altre opere letterarie che hanno segnato la storia della letteratura fantasy. Con la mostra Other Minds and Hands: JRRT50 - Nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto, i curatori Oronzo Cilli (collezionista e studioso di Tolkien di fama internazionale) e Roberto Di Meglio (game designer de La Guerra dell'Anello, gioco di strategia basato su Il Signore degli Anelli, considerato da molti addetti ai lavori come uno dei migliori giochi da tavolo di tutti i tempi) racconteranno l'inesausto - e probabilmente inesauribile - dialogo tra giochi, fumetti e mondi tolkieniani.

Music Tanta musica a Lucca Comics & Games 2023: tra i protagonisti troviamo Cristina D'Avena, voce che ha contraddistinto numerosissime sigle di anime e serie TV Confermandosi una rassegna che pone la crossmedialità al centro della sua filosofia, Lucca Comics & Games 2023 dedicherà grande spazio anche alla musica. Con il concerto dal titolo Sognando Creamy, Cristina D'Avena farà ascoltare al pubblico le canzoni tratte dall'anime L'Incantevole Creamy. Ad affiancarla, un ensemble orchestrale del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, oltre alle suggestioni visive dell'illustratore Paolo Barbieri. Ospiti speciali di questa edizione saranno gli Oliver Onions, gruppo musicale romano con sessant'anni di carriera all'attivo. Arrangiatori e autori di colonne sonore cinematografiche degli anni '70 e '80, sono conosciuti, in particolare, per il lungo sodalizio che li ha legati alla coppia western formata da Bud Spencer e Terence Hill. Raccontata dal consulente artistico d'eccezione Andrea Rock, questa edizione sarà forte di una Music Arena che si colorerà con i generi musicali più svariati: si va dal folk, con lo spettacolo Spirits of Folk: Myrkur con Gens D'Ys, fino all'heavy metal della Battle of Empires: Galactic Empire, cosplay tribute band di John Williams.