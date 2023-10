Ubisoft licenzia altri sei dipendenti, dopo il centinaio degli ultimi mesi

Sei membri dei team community e social media di Ubisoft sono stati licenziati, come ha confermato un portavoce a Polygon.

I licenziamenti sono stati effettuati perché i due dipartimenti "evolvono la loro organizzazione per concentrarsi sui settori in cui possiamo avere un impatto significativo al fine di guidare in modo più efficace le comunicazioni incentrate sui giocatori". I licenziamenti sono stati effettuati negli uffici in Spagna e negli Stati Uniti.

"Purtroppo anche io sono stata colpita dai recenti licenziamenti di Ubisoft", ha scritto la community manager Paola Casetta su LinkedIn. "Ho avuto la fortuna di lavorare con il miglior team in circolazione e non dimenticherò mai il tempo trascorso lì e le persone straordinarie che ho incontrato".