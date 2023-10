Monster Hunter 6 arriverà anche su Nintendo Switch 2, secondo un leaker

I fan di Monster Hunter stanno attendendo da mesi (se non anni, in alcuni casi) l'annuncio di un nuovo capitolo della saga. Purtroppo al Tokyo Game Show 2023 non c'è stato spazio per un nuovo gioco, ma questo ovviamente non ha fermato i rumor. Ad esempio, il leaker Necrolipe su Universo Nintendo ha affermato che Monster Hunter 6 arriverà anche su Nintendo Switch 2.

L'informazione è stata condivisa anche su ResetEram, dove viene fatto notare che secondo altri leak Monster Hunter 6 è in sviluppo da anni per l'attuale generazione di console. Considerando che Nintendo Switch 2 non dovrebbe essere potente tanto quanto una PS5 e una Xbox Series X, i fan sono curiosi di capire come Capcom sarebbe in grado di riprodurre il gioco sulla nuova console di Nintendo.

Va però sottolineato che stiamo parlando di un insieme di speculazioni e rumor e ragionare sulle potenzialità tecniche di una console ancora non annunciata non ha del tutto senso. La parte più rilevante è che il nuovo Monster Hunter sarebbe in arrivo su più piattaforme compresa Nintendo Switch 2, cosa che non stupisce visto il grande successo degli ultimi capitoli della saga. Sarebbe normale per Capcom cercare di ampliare il più possibile il proprio pubblico sin dall'inizio, sempre ammesso ovviamente che non stringa accordi di esclusività con qualche grande editore di console.