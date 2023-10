The Texas Chain Saw Massacre: i prezzi dei contenuti aggiuntivi fanno discutere i fan

Proseguendo nella lista, vediamo che i contenuti premium costeranno 15.99 dollari , mentre nuove esecuzioni verranno 6.99 dollari l'una e, infine, gli elementi cosmetici richiederanno 4.99 dollari di investimento per ogni singola unità. Perlomeno, viene riconfermato che ci saranno contenuti gratuiti, come nuove mappe.

Gli autori di The Texas Chain Saw Massacre hanno annunciato i prezzi dei contenuti aggiuntivi dell'horror multigiocatore e le cifre hanno subito fatto discutere i fan. Come potete vedere qui sotto, infatti, un singolo personaggio standard costa 9.99 dollari.

La risposta dei fan di The Texas Chain Saw Massacre

I fan di The Texas Chain Saw Massacre non hanno apprezzato queste cifre, anche perché riescono subito a fare un confronto con Dead by Daylight, dove i personaggi (e il gioco stesso) costano meno e possono anche essere ottenuto gratuitamente semplicemente accumulando valuta in-game.

Viene anche precisato che i 9.99 dollari per un personaggio sono letteralmente per un singolo personaggio. Il fatto che l'immagine del primo post di X segnalasse "Vittima e Famiglia" aveva spinto alcuni a pensare che si parlasse di un pacchetto da due personaggi, ma semplicemente tale spiegazione significa che la cifra fa riferimento a entrambe le tipologie di personaggi.

Voi che pensate?

Vi segnaliamo anche che The Texas Chain Saw Massacre ha superato i quattro milioni di giocatori in un mese.