The Texas Chain Saw Massacre supera i quattro milioni di giocatori in un mese

The Texas Chain Saw Massacre ha superato i 4 milioni di giocatori all'interno del proprio primo mese di attività. Parliamo del nuovo gioco horror multigiocatore asimmetrico basato sul film omonimo (in italiano, Non aprite quella porta). Sviluppato da Sumo Nottingham e Gun Interactive, il gioco ha saputo quindi raccogliere tanti appassionati del genere.

L'informazione è stata condivisa dall'account X ufficiale di The Texas Chain Saw Massacre, come potete vedere qui sopra, che ha scritto: "Oltre quattro milioni di giocatori nel nostro primo mese. È un sacco di BBQ."