Square Enix: il temine JRPG è un problema? I veterani della compagnia sono in disaccordo

Parlando con The Guardian, Tetsuya Nomura , director di Kingdom Hearts e sviluppatore veterano di Final Fantasy, afferma di non essere "troppo entusiasta" del termine JRPG. "Certamente, quando abbiamo iniziato a fare interviste per i giochi che ho iniziato a creare, nessuno usava quel termine - li chiamavano semplicemente RPG. Poi a un certo punto - non ricordo esattamente quando - la gente ha iniziato a chiamarli JRPG. E non so bene quale sia l'intento di questo termine. Mi è sempre sembrato un po' fuori luogo e un po' strano. Non l'ho mai capito, né perché sia necessario".

Un'opinione opposta sul termine JRPG

Nel frattempo Kitase, che ha diretto l'originale Final Fantasy 7, non è minimamente infastidito. "Personalmente, non la vedo come un'offesa", ha detto. "Penso che, ovviamente, con i giochi moderni, i titoli sviluppati in Occidente siano ormai la maggioranza. Quindi se [JRPG] viene usato solo in termini di differenziazione, magari per mostrare un approccio leggermente diverso ai giochi o un sapore unico in termini di giochi prodotti in Giappone, mi va benissimo".

Sappiamo che anche Yoshida di Square Enix non ama il termine, mentre Hideki Kamiya di PlatinumGames ne è fiero. Voi cosa ne pensate?