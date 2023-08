Hideki Kamiya di PlatinumGames è fiero del termine JRPG, al contrario di Yoshida di Final Fantasy 16

Hideki Kamiya, il vicepresidente di PlatinumGames e director di titoli del calibro di Resident Evil, Devil May Cry e Bayonetta, ha dichiarato che il Giappone dovrebbe essere fiero del termine "JRPG" piuttosto che vederlo come discriminatorio, al contrario di quanto affermato da Naoki Yoshida, il producer di Final Fantasy 16.

Per chi non lo sapesse, JRPG è l'acronimo di "Japanese Role Playing Game", ovvero una definizione che include i giochi di ruolo sviluppati in Giappone e che ormai è di uso comune nel settore, perlomeno in occidente. Come spiegato da Naoki Yoshida, infatti, tale termine non è apprezzato da alcuni sviluppatori giapponesi, in quanto ritenuto discriminatorio nei confronti dei giochi realizzati nel Sol Levante, al punto che preferisce non venga utilizzato per Final Fantasy 16.

"Sembrava che fosse una definizione costruita per prendersi gioco di chi si dedica a creare questo tipo di giochi, cosa che risveglia ancora delle brutte sensazioni", ha spiegato il director di Final Fantasy 16. "Capiamo che, recentemente, la catalogazione come JRPG ha assunto delle connotazioni diverse ed è utilizzata in maniera positiva, ma ricordiamo ancora quando questa veniva invece usata in senso negativo".