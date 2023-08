Overwatch 2: John Cena interpreta l'hacker 'Enigma', ma non sarà un nuovo eroe

John Cena è al centro di una nuova campagna promozionale di Blizzard per tenere alta la attenzione dei giocatori di Overwatch 2 in vista del lancio delle prime missioni storia PvE Invasione. Nello specifico interpreta il misterioso hacker "Enigma", che purtroppo è stato già confermato non sarà un nuovo eroe giocabile interpretato dal celebre attore e wrestler.

Ma procediamo per gradi. Durante l'ultima settimana i fan di Overwatch 2 hanno notato che una misteriosa figura di nome Enigma ha "hackerato" gli stream di alcuni Twitcher celebri, come Shroud, Emongg, Kyedae e Scump. Fin da subito era chiaro che si trattava di una campagna promozionale che coinvolgeva John Cena in vista di qualche novità interessante per lo sparatutto multiplayer. Così è stato, anche se le aspettative erano altre.

Con un trailer infatti Blizzard ha svelato ufficialmente l'identità di The Engima, ovvero John Cena, per pubblicizzare le missioni PvE Invasione in arrivo il prossimo 10 agosto 2023.