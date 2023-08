Streamer regala PS5 in piazza a New York scatenando caos e rivolte, è stato arrestato

Stando a quanto riportato dalla BBC e come si può vedere in vari filmati registrati da chi era presente, ben presto la situazione è degenerata, con persone che sono state viste lanciare fuochi d'artificio, rovesciare barricate, arrampicarsi sulle macchine e le entrate della metropolitana, impugnare utensili da cantiere e lanciare bottiglie alle forze dell'ordine .

L'evento era in programma per le 16:00 locali di ieri, venerdì 4 agosto 2023 ed era stato annunciato alle 13:00 con un post su Twitter / X, che ora è stato cancellato. Allo stesso modo non è più reperibile la replica della diretta IRL fatta da Cenat sul posto.

Kai Cenat , uno streamer con oltre 6 milioni di iscritti su Twitch, ieri ha organizzato assieme alla star di YouTube Fanum un evento nella Union Square di New York, durante il quale aveva promesso che avrebbe incontrato dal vivo i suoi fan e regalato 300 PS5 . Il risultato è stato disastroso: migliaia di persone si sono radunate in piazza e ben presto la situazione è degenerata dando vita a caos e rivolte .

Kai Cenat potrebbe essere accusato di incitamento alla rivolta

Intorno alle 17:00, dopo che le forze dell'ordine sono riuscite a disperdere la folla, Kai Cenat è stato preso in custodia assieme ad alcuni rivoltosi. Stando alla CBS, lo streamer non aveva un permesso per organizzare l'evento e dunque potrebbe essere accusato di incitamento alla rivolta, come confermato dall'ufficiale Jeffrey Maddrey.

"Ci siamo già imbattuti in cose del genere, ma mai a questo livello di pericolosità, dove i giovani non ascoltavano i nostri comandi", ha detto Maddrey.

"C'erano persone che andavano in giro con pale, asce e altri strumenti da muratore. Inoltre, alcuni individui accendevano fuochi d'artificio. Li lanciavano verso la polizia e se li tiravano addosso tra di loro".