Baldur's Gate 3: Larian ha assunto un doppiatore esclusivamente per dei suoni sexy

A quanto pare Larian Studios ha messo grandissima cura nelle scene di sesso di Baldur's Gate 3, tanto che ha assunto un doppiatore esclusivamente per registrare dei "suoni sexy", senza fargli doppiare neppure una vera e propria linea di dialogo.

Questo dettaglio è stato svelato dallo stesso attore, Alex Jordan, in un video su TikTok, dove afferma di essere rimasto sulle prime stupito dalla richiesta di Larian Studios ma di aver comunque accettato l'incarico, che consisteva nel registrare suoni come "mmm" e "ahh" e altri da pomiciata, simulati baciando la sua stessa mano.

"Uno studio con cui ho lavorato molto è venuto da me e mi ha chiesto "Vuoi doppiare in Baldur's Gate 3?" Ho risposto "certo che voglio farlo. Chi non vorrebbe recitare in Baldur's Gate 3? Qual è il ruolo?"", racconta Jordan.

"Hanno risposto "No no, non è per un ruolo. Hanno già finito di registrate tutte le linee di dialogo, mi dispiace. No, quello che ci serve sono dei suoni sexy. Vorresti venire e fare dei suoni sexy?""

"E così sono andato allo studio. Ed è stato molto imbarazzante, perché ho emesso suoni come 'mmm' e 'ahh'. E poi ho baciato molto la mia mano"."