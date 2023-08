The Texas Chain Saw Massacre: oltre 1 milione di giocatori al lancio, merito di Xbox Game Pass?

La conferma è arrivata tramite un post su Twitter / X del profilo ufficiale del gioco. Un risultato ottimo conquistato anche grazie alle qualità del gioco, che come potrete leggere nella nostra recensione mette sul piatto dinamiche coinvolgenti che mantengono sempre alta la tensione e killer e vittime ben caratterizzati, al netto di una quantità di contenuti che andrà per forza di cose rimpolpata in futuro se il team di sviluppo mira a tenere incollati i giocatori sui server di gioco sul lungo periodo.

Pare che Gun Interactive abbia colpito nel segno con The Texas Chain Saw Massacre , perlomeno stando ai numeri registrati al lancio. L'horror multiplayer asimmetrico basato sul franchise cinematografico di Non Aprite Quella Porta infatti è stato giocato da oltre 1 milione di giocatori nelle prime 24 ore dal lancio .

Merito di Xbox Game Pass?

Indubbiamente parte del successo di The Texas Chain Saw Massacre è dovuto a Xbox Game Pass, che lo stesso team di Gun Interactive ha lodato nei giorni scorsi per via delle potenzialità in termini di crescita di utenti.

Purtroppo non siamo in possesso di dati precisi per ogni piattaforma su cui è disponibile The Texas Chain Saw Massacre, ovvero PS5, Xbox Series X|S e PC. Tuttavia i dati di SteamDB indicano che in realtà pochissimi giocatori ci stanno giocando sulla piattaforma di Valve, dato che il picco massimo di utenti contemporanei raggiunto dal lancio è stato di solo 16.257 giocatori e mediamente il valore si aggira sugli 8.000. Un po' pochini se rapportati ai numeri indicati da Gun Interactive e dunque è lecito supporre che buona parte degli utenti PC lo stia giocando proprio tramite il Game Pass.