Black Myth: Wukong, confermati periodo di uscita e piattaforme, il team valuta DLC e cloud gaming

Poche ore fa il team di Game Science ha aggiornato il sito ufficiale di Black Myth: Wukong ribadendo il periodo di uscita fissato per l' estate del 2024 e confermando che il gioco arriverà sia su PC che su PS5 e Xbox Series X|S , un'informazione che molti davano per scontata ma che ancora non era mai stata effettivamente ufficializzata.

Possibili DLC e microtransazioni in futuro, ma Black Myth: Wukong non sarà pay-to-win

In Black Myth: Wukong affronteremo molti nemici ispirati alla mitologia cinese

Inoltre, il team di Game Science ha svelato che in futuro potrebbe decidere di supportare il gioco con dei DLC e introdurre delle microtransazioni

Su quest'ultimo punto assicura che in ogni caso Black Myth: Wukong non è e non sarà mai un gioco pay-to-win. Lo studio è talmente certo della sua affermazione che invita i giocatori a salvare uno screenshot della FAQ come prova, nel caso decidesse di cambiare idea in futuro.

"Il gioco seguirà il modello tradizionale di acquisto una tantum. In futuro, potremmo introdurre DLC e acquisti in-game, ma state certi che il gioco non diventerà mai pay-to-win. Questo è il nostro impegno e invitiamo tutti a fare uno screenshot di questa risposta per ricordarci se ritenete che ci siamo allontanati da questo modello."