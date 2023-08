Black Myth: WuKong: un video gameplay della demo è trapelato in rete

Il filmato in questione è apparso da prima su Bilibili (per chi non lo conoscesse è una sorta di YouTube della Cina) e successivamente è stato condiviso su Twitter dall'utente bilibili 四叶妹妹. Chiaramente potrebbe sparire dalla rete nel giro di poche ore, qualora il team di Game Science decidesse di bloccarlo.

Black Myth: WuKong sarà uno dei protagonisti della Gamescom 2023, dove per l'occasione vedremo un nuovo trailer durante l'Opening Night Live. Inoltre, stando ad alcune voci di corridoio, i partecipanti alla manifestazione potranno provare una demo del gioco, di cui a quanto pare è trapelato un video gameplay in rete prima del previsto.

Una boss fight dalla versione PC

Come possiamo vedere il video mostra una boss fight contro un mostro insettoide gigante che tenta di mettere in difficoltà il giocatore sfruttando la sua stazza per eseguire delle poderose schiacciate, oltre ad attacchi in rotolata, tossine velenose e chiedendo l'aiuto dei suoi "cuccioli".

Pare che il filmato sia tratto dalla versione PC, con una configurazione che monta un i7 8700 e una GeForce 1660 Ti, con il gioco che gira in 2K. Purtroppo la qualità del video non è delle migliori, quindi assolutamente non indicativa del prodotto finale.

A questo punto non resta che attendere la Gamescom 2023 per vedere filmati di Black Myth: WuKong di qualità sicuramente migliori, con la speranza che una demo venga resa disponibile per tutti i giocatori e non solo per chi prenderà parte alla kermesse di Colonia, che vi ricordiamo si svolgerà dal 23 al 27 agosto 2023, anticipata dalla Opening Night Live che andrà in onda il 22 agosto.