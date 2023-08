Nintendo: è difficile convincere le persone a giocare ai videogiochi, per il presidente Furukawa

Nonostante Nintendo Switch sia una delle console più vendute di sempre e che le esclusive realizzate dalla grande N siano in grado di totalizzare decine e decine di milioni di copie vendute, il presidente Shuntaro Furukawa ha ammesso che convincere le persone a passare del tempo sui videogiochi, inclusi quelli prodotti da Nintendo, sia una "battaglia molto dura".

Secondo Furukawa esistono numerose forme di intrattenimento all'infuori dei videogiochi, dunque la compagnia cerca sempre di proporre quello che le persone vogliono realmente, altrimenti il rischio è che si annoino e passino il loro tempo in tutt'altro modo.

"Teniamo sempre in considerazione che se non continuiamo a proporre cose che la gente vuole veramente, si stuferà di noi", ha detto Furukawa in un'intervista con il portale giapponese NHK, tradotta da NintendoEverything.

"Al momento esistono diverse forme di intrattenimento oltre ai videogiochi. Credo che far sì che le persone vogliano spendere il loro prezioso tempo con i videogiochi, e per di più di Nintendo, sia una battaglia molto dura. Affrontiamo tutto tenendo conto del fatto che in qualsiasi momento la gente potrebbe pensare di non aver più bisogno dei giochi Nintendo".