Nintendo cerca sempre rivoluzioni tecnologiche per le sue console, non semplici novità

In un'intervista pubblicata da NHK, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha riferito che la compagnia ha un approccio particolare all'hardware rispetto anche alla concorrenza, con la volontà di trovare delle rivoluzioni tecnologiche per le sue console e non delle semplici novità progressive.

L'idea di Nintendo, insomma, non è di presentare delle novità in linea con architetture e soluzioni comprovate, ma provare piuttosto a cambiare le regole del gioco, introduce innovazioni in grado di presentare dei momenti di rottura nell'industria videoludica.

"Sebbene non ci siano specifiche tecnologie particolari su cui ci stiamo concentrando al momento, conduciamo ricerche su una grande varietà di soluzioni", ha spiegato Furukawa. "Credo che la cosa più importante per la nostra compagnia sia cercare nuove tecnologie non semplicemente per introdurre novità sequenziali, bensì per portare a rivoluzioni nei giochi stessi".

In questo modo, il presidente di Nintendo vuole rimarcare l'idea che la compagnia non vuole seguire gli altri ma condurre una propria linea evolutiva differente, come d'altra parte abbiamo visto in diversi casi in passato.