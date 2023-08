Street Fighter 6, Sheng Long fa il proprio debutto dopo 30 anni

Street Fighter 6 segna finalmente il debutto del leggendario Sheng Long, uno dei maestri di Ryu che il combattente citava nelle sue frasi post-vittoria al termine dei match di Street Fighter 2, dunque circa 30 anni fa.

È buffo pensare che in realtà si trattava di un equivoco: la versione occidentale del picchiaduro riportava il nome di Sheng Long per un errore di traduzione del termine "Shoryuken", ma la comunità videoludica ha dato per buona quella citazione e in Street Fighter 6 (qui la recensione) Capcom ha pensato bene di realizzare l'impossibile esordio.