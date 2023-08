Red Dead Redemption è il gioco più venduto su PlayStation Store nel Regno Unito

A quanto pare Red Dead Redemption è al momento il gioco più venduto su PlayStation Store nel Regno Unito: un risvolto forse inaspettato, alla luce delle tante polemiche che hanno accompagnato prima l'annuncio e poi il lancio di questa riedizione, ma senz'altro significativo.

Sebbene infatti l'avventura di John Marston non sia stata certamente riproposta nella forma migliore possibile, che sarebbe stata quella di un remake alla The Last of Us Parte 1, realizzato utilizzando le tecnologie e gran parte degli asset di Red Dead Redemption 2, il valore dell'esperienza in sé appare indiscutibile ancora oggi.

È dunque probabilmente questo aspetto che gli utenti inglesi stanno premiando al momento: il fatto che alla fine dei conti Red Dead Redemption sia approdato su PS4 con una versione finalmente retrocompatibile, peraltro sostanzialmente migliore dell'originale laddove la si utilizzi su PS4 Pro o PS5 grazie a un significativo boost della risoluzione e a un frame rate roccioso, pur limitato a 30 fps.