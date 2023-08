Black Myth: Wukong non sarà in italiano

Salvo ripensamenti da parte di Game Science, al lancio Black Myth: Wukong purtroppo non sarà in italiano, sia per quanto riguarda il doppiaggio che per testi e interfaccia di gioco.

Questo dettaglio arriva dalla sezione dedicata alle lingue supportate dalla pagina Steam ufficiale del gioco. Non sembra trattarsi di un errore, visto che invece sono confermati i sottotitoli in undici lingue differenti, incluse inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco e russo. Il doppiaggio invece sarà disponibile solo in Cinese semplificato e inglese.

Sicuramente si tratta di una brutta notizia per tanti giocatori nostrani che stanno guardando con grande interesse a questo action RPG basato sulla mitologia cinese e realizzato in Unreal Engine 5 fin dal suo annuncio.