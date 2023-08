Black Myth: Wukong, nuove immagini e pagina Steam disponibile

Il team di Game Science ha aperto la pagina Steam della versione PC di Black Myth: Wukong, il promettente action RPG realizzato con Unreal Engine 5 e basato sulla mitologia cinese, tramite la quale sono state pubblicate anche una serie di nuove immagini.

I nuovi scatti mostrano alcuni dei temibili avversari che dovremo affrontare durante il corso dell'avventura, alcuni dei quali abbiamo visto in azione proprio in queste ore grazie ai nuovi video gameplay tratti dalla demo gratuita da poco pubblicata in madrepatria e che speriamo arrivi presto anche in Europa.