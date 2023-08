Baldur's Gate 3: sarà possibile modificare l'aspetto del protagonista grazie a una patch

Fortunatamente le cose presto cambieranno dato che gli sviluppatori stanno lavorando per introdurre un'opzione per modificare l'aspetto del protagonista anche dopo aver iniziato il gioco, come confermato da Michael Douse di Larian Studios su X / Twitter.

Come di certo saprete se avete letto la nostra recensione di questo colossale RPG , Baldur's Gate 3 offre un editor per la creazione del personaggio profondo e sfaccettato che permette di dare vita a personaggi unici. Manca tuttavia un'opzione per poter modificare l'aspetto fisico del protagonista dopo l'inizio dell'avventura. Del resto dopo aver passato anche ore a creare un personaggio può capitare di accorgersi di aver commesso qualche errore e purtroppo in questi casi le uniche scelte sono quelle di convivere con il risultato o iniziare una nuova partita.

La possibilità di modificare l'aspetto del personaggio arriverà con la seconda patch?

Come possiamo vedere Douse non ha offerto una tempistica precisa, ma è probabile che l'opzione per modificare l'aspetto del nostro personaggio non arrivi prima della seconda patch, stando alla tabella di marcia per i prossimi aggiornamenti di Baldur's Gate 3 condivisa da Larian Studios.

Nello specifico, dopo l'Hotfix 4, il team di sviluppo ha promesso la pubblicazione della prima e corpulenta patch, che includerà oltre 1.000 correzioni e modifiche. Seguirà una seconda patch, che invece sarà focalizzata nell'incorporare alcune delle richieste fatte dalla community, tra cui potrebbe rientrare per l'appunto quella di cui abbiamo parlato in precedenza.

Le tempistiche tuttavia non sono ancora note. Quello che sappiamo per certo è che Larian Studios in futuro si prenderà più tempo per i test prima della pubblicazione di un aggiornamento dopo i problemi sorti con l'hotfix 4, dunque potrebbero essere necessarie anche delle settimane.