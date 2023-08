Ukrainian Games Festival 2023, i videogiochi ucraini da non perdere in offerta su Steam

Che l'Ucraina abbia tantissimo da raccontare in ambito videoludico lo sapevamo già: il nostro reportage sulle storie degli sviluppatori dall'Ucraina non ha fatto altro che grattare la ricca superficie di un Paese impegnatissimo non soltanto a resistere all'invasione russa, ma dedito anche, nel frattempo, a mostrare al mondo i suoi talenti migliori. Ecco che, dopo il successo dello scorso anno, torna su Steam Ukrainian Games Festival, offrendo un'occasione preziosa per celebrare il Giorno dell'indipendenza dell'Ucraina scoprendo la ricca offerta videoludica del Paese, dal 18 al 24 agosto. Se nel 2022 erano stati circa 200 i videogiochi interessati dalla manifestazione - che propone sconti importanti sui titoli partecipanti, ma anche nuovi annunci, approfondimenti degli sviluppatori, demo ed eventi in streaming - quest'anno Indie Cup e l'hub Ukrainian Games moltiplicano gli sforzi, riuscendo a proporre oltre 300 opere, vecchie e nuove, tutte provenienti dagli ultimi vent'anni della storia videoludica ucraina. Vi consigliamo di dare un'occhiata sulla pagina Steam di Ukrainian Games Festival per scoprire le attività e i numerosissimi sconti su una miriade di videogiochi, ricordandovi che anche solo inserire un titolo nella vostra lista dei desideri può costituire un modo per supportare gli sviluppatori, costretti in questo periodo a lavorare in condizioni spesso estremamente difficili. Per aiutarvi a navigare nell'immensa offerta di videogiochi disponibili in sconto, vi proponiamo uno speciale sui videogiochi da non perdere nel corso di Ukrainian Games Festival.

La serie Metro - 4A Games In Metro Exodus si fugge dalle rovine della metropolitana di Mosca per intraprendere un lungo viaggio e tentare di salvare il mondo da una minaccia terribile, all'interno di enormi livelli non lineari 4A Games è certamente uno dei protagonisti della scena videoludica ucraina. Si tratta di una multinazionale con uffici a Kyiv e a Malta, con la maggior parte del personale proveniente proprio dall'Ucraina. Nonostante la grandezza dello studio, 4A Games è stato comunque colpito duramente dal conflitto, trovandosi ad affrontare emergenze che in varie occasioni hanno impedito al personale l'accesso agli uffici di Kyiv, senza contare i forti cambiamenti nelle vite degli sviluppatori che hanno scelto di mettere in pausa il proprio lavoro per andare a unirsi alle forze armate impegnate a difendere il Paese. 4A Games ha effettuato donazioni a supporto della popolazione e inviato materiale di soccorso e cibo nelle zone maggiormente in difficoltà. Nell'attesa del prossimo videogioco della serie Metro - attualmente in sviluppo presso gli studi del team - 4A Games permette agli utenti di Steam di gettare uno sguardo sul passato del suo celebre franchise con sconti davvero considerevoli. Si parte da Metro: Last Light Redux e Metro 2033 Redux (entrambi pubblicati nel 2014), il primo disponibile a 1.99€ (con uno sconto del 90% rispetto al prezzo pieno di 19.99€), il secondo a 2.99€ (scontato dell'85% rispetto al suo prezzo, pari a quello di Metro: Last Night Redux). Abbiamo poi l'acclamato Metro Exodus (2019) proposto a 5.99€, corredato dai DLC Metro Exodus - The Two Colonels (uscito nello stesso anno) per 1.39€ e Metro Exodus - Sam's Story (2020) con un prezzo di 1.99€. Entrambi i contenuti aggiuntivi possono essere acquistati in maniera ancora più conveniente con il pacchetto Metro Exodus Expansion Pass, per soli 2.99€: i titoli sopra citati sono proposti tutti con uno sconto dell'80%. L'intera saga può essere portata a casa nel convenientissimo pacchetto Metro Saga Bundle per 9.76€, con un risparmio dell'89%. La Russia post-apocalittica di Metro Exodus è un luogo pieno di pericoli: si va dagli Umanimali ai Demoni, senza dimenticare i temibili Nosalis e le rapidissime Vedette Basata sul romanzo fantascientifico Metro 2033 dello scrittore russo Dmitrij Gluchovskij e ambientata in Russia, la saga parte con l'omonimo videogioco Metro 2033 (2010) nell'anno 2033, prendendo le mosse da un imponente incidente nucleare. Artyom, nato prima dell'apocalisse, è cresciuto sottoterra, all'interno della metropolitana di Mosca, ma dovrà avventurarsi in superficie per tentare di salvare gli ultimi esseri umani da una terribile minaccia imminente. Da questo punto di partenza, la serie si è sempre distinta per le sue sfumature survival horror e per la bontà della sua azione nelle fasi da sparatutto in prima persona.

Ukraine War Stories - Starni Games Starni Games ha scelto di parlare dei primi mesi dell'invasione russa in Ucraina con una visual novel, genere diversissimo dagli strategici a turni cui lo studio è abituato Starni Games è partito da un piccolo team di appena quattro persone appassionate di videogiochi strategici a turni per creare titoli ambientati nella Seconda Guerra Mondiale. Oggi la squadra è composta da circa trenta membri, capitanati dal fondatore Ihor Tymoshenko e operativi dagli uffici della compagnia, che ha sede a Kyiv. Ukraine War Stories (autopubblicato nel 2022) rappresenta un punto di rottura netto rispetto ai precedenti lavori del team: si tratta di un insieme di racconti visuali ispirati a fatti realmente accaduti - un'apposita sezione relativa alle fonti è presente nel menu del gioco - ambientati nei primi mesi dell'invasione russa in Ucraina e incentrati su vicende che vedono protagonisti i civili. La peculiarità di Ukraine War Stories è che è completamente gratuito, e pertanto non è interessato dai saldi di Ukrainian Games Festival. Tuttavia, molti sviluppatori che partecipano alla manifestazione hanno giustamente dato visibilità a questa opera di Starni Games, consigliandola agli utenti. Uno dei capitoli riguarda uno dei membri dello studio, intrappolato con la sua famiglia in un sotterraneo per una settimana durante i terribili eventi che hanno interessato la cittadina di Bucha. La sua casa è stata saccheggiata dagli occupanti russi, e il suo racconto di prima mano è stato utilizzato per Ukraine War Stories in combinazione con altre fonti per ricostruire l'accaduto. Si parla anche di altre città, tra cui Hostomel e Mariupol. Tra le storie narrate in Ukraine War Stories vi è anche quella di un membro del team di Starni Games, rimasto intrappolato per una settimana in un garage nel corso dell'occupazione russa della cittadina È possibile inserire nella propria lista dei desideri Headquarters: World War II, sviluppo fin da prima dell'inizio della guerra presso lo studio di Starni Games e incentrato sullo sbarco in Normandia. Sappiamo che verrà pubblicato da Slitherine Ltd., ma la data di uscita non è stata ancora annunciata. È invece dietro l'angolo la pubblicazione di Strategic Mind: Spirit of Liberty, dedicato alle azioni belliche della Finlandia nel corso della Seconda Guerra Mondiale: la data d'uscita è il prossimo 28 agosto.

Death from Above - Rockodile Protagonista di Death from Above è un drone ucraino. I droni sono parte essenziale della strategia di Kyiv per contrastare l'invasione russa sul territorio Pubblicato lo scorso 25 maggio in accesso anticipato e accolto in maniera molto positiva dagli utenti di Steam, Death from Above chiama i giocatori a impersonare un operatore di droni militari per contrastare le forze d'occupazione russe. Il "super drone" può distruggere carri armati, liberare torri destinate alle telecomunicazioni e recuperare beni rubati agli ucraini dall'esercito russo. Come dimostrato dai numerosi attacchi sul territorio russo avvenuti nelle ultime settimane, i droni sono parte centrale della strategia di Kyiv per rispondere agli attacchi degli occupanti; anche i droni terrestri sono fondamentali per consentire all'esercito ucraino di svolgere missioni pericolose per i soldati senza mettere a rischio vite umane. Il titolo di Rockodile, piccolo studio indipendente alla sua opera prima, risulta, per le ragioni di cui sopra, estremamente attuale. Il team mira a raccogliere fondi per enti benefici che operano in Ucraina e ha l'ambizione di pubblicare la versione 1.0 di Death from Above entro l'anno. Death from Above è disponibile al prezzo di 7.31€, con uno sconto del 25%.

La serie S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World Le mostruose creature della Zona di alienazione di Chornobyl andranno affrontate anche in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl S.T.A.L.K.E.R. e i suoi sviluppatori, il team di GSC Game World, sono certamente fra i protagonisti più illustri di questa seconda edizione di Ukrainian Games Festival. Attivo da quasi trent'anni, GSC Game World è uno dei più grandi studi sul territorio europeo. Oltre a impegnarsi attivamente per raccogliere fondi in favore della popolazione ucraina, gli sviluppatori hanno mostrato supporto alla causa anche con un gesto più sottile: mentre il primo capitolo della serie , pubblicato nel 2007, è intitolato S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, il seguito (attualmente in sviluppo, con uscita prevista entro quest'anno) si chiamerà S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Una semplice vocale fa tutta la differenza: il nome della località tristemente celebre per il disastro nucleare che l'ha interessata è Chernobyl in lingua russa, e Chornobyl in ucraino. In attesa di poter provare la demo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nel corso della Gamescom di quest'anno, è possibile acquistare S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl a soli 3.99€, con uno sconto del 75% rispetto al prezzo pieno di 15.99€. L'ambientazione post-apocalittica della Zona è affascinante ancora oggi, come dimostrano le eccellenti recensioni presenti su Steam. Con 8.49€ si può portare a casa lo S.T.A.L.K.E.R. Bundle, pacchetto comprensivo del gioco base e del prequel S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (2008) oltre che del sequel S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (2010).

I videogiochi di Marginal Act Gli scorci di Brutalism 22, prodotto e autopubblicato da Marginal Act, sono assolutamente visionari Il mondo dello sviluppo di videogiochi non è composto soltanto da grandi studi, ed esperienze in solitaria come quelle di Marginal Act dimostrano la duttilità del medium videoludico, oltre alla ricchezza di approcci e declinazioni possibili per l'interattività. Attivo dal 2015, Marginal Act partecipa a Ukrainian Games Festival con un'ampia selezione di suoi lavori, estremamente variegati e tutti a prezzi contenuti. Tra quelli prodotti quest'anno troviamo Bakeborough (2.35€), definito dallo sviluppatore "Bakery RPG": protagonista è un muffin impegnato a salvare la sua fidanzata, catturata da insetti malvagi. La meccanica principale è originalissima, e consiste nello scambio degli organi. Il muffin può privarsi degli occhi, vedendo meno ma svelando fantasmi e oggetti nascosti; dotandosi di polmoni, invece, può aumentare la velocità negli spostamenti. C'è poi Frogvival (1.19€), un videogioco survival in cui la rana protagonista può divorare altri animali per assimilare il loro DNA: per esempio, mangiando un maiale si guadagna un muso porcino, rendendo il personaggio capace di trovare funghi; pappandosi un uccello dalle lunghe zampe, invece, la rana diventa altissima e può vedere per lunghe distanze. Brutalism 22 (1.19€), invece, è un videogioco horror dal gusto rétro, ispirato all'estetica dei titoli per PlayStation 1 e incentrato sul primo mese dell'invasione russa, oltre che sull'architettura brutalista in Ucraina. Protagonista è l'impiegato di un supermercato, che si trova a veder cadere le bombe all'improvviso mentre si trova al lavoro, e deve fuggire dalla città insieme alla figlia, al suo cane e a un vicino di casa.