Baldur's Gate 3, Larian Studios indica i primi dettagli sui grandi aggiornamenti in arrivo

A seguire, Larian Studios vuole lavorare su un secondo aggiornamento che includerà "alcune" richieste della community. "Siamo tutti molto entusiasti del vostro feedback", ha scritto il direttore creativo Swen Vincke su X. "È molto gratificante. Il nostro obiettivo ora è risolvere i problemi che ci segnalate, ma stiamo ascoltando i suggerimenti". La tabella di marcia attuale prevede: a) Hotfix 4, b) Patch 1 (+1000 correzioni e modifiche), c) Patch 2. Quest'ultima incorporerà già alcune richieste".

Baldur's Gate 3 è un gioco enorme e di qualità altissima, ma ovviamente si può sempre migliorare. Infatti Larian Studios ha svelato la mappa dei contenuti in arrivo con i prossimi aggiornamenti. Ad oggi sono stati pubblicati tre hotfix ed è in arrivo un ulteriore hotfix prima della prima vera patch che conterrà oltre 1.000 correzioni e anche alcune modifiche al gioco.

Cosa sappiamo dei prossimi aggiornamenti di Baldur's Gate 3

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi di pubblicazione dell'hotfix 4 e delle prossime patch. Possiamo però supporre che l'hotfix 4 venga pubblicato a breve termine, sulla base dei ritmi attuali del tam di Baldur's Gate 3.

"Mentre continuiamo a guardare avanti, pubblicando hotfix e lavorando per la nostra prima patch seria, questa settimana abbiamo anche deciso di guardare indietro", ha scritto Larian pochi giorni fa. "Abbiamo preparato alcune statistiche che evidenziano i dati del primo fine settimana successivo al lancio e abbiamo preparato una comoda infografica che illustra le scelte dei giocatori, le azioni, le morti e simili. Un po' di ispirazione per il nostro secondo fine settimana, se volete".

Per il momento questo è quanto sappiamo. Ricordiamo infine che la versione PS5 è in arrivo il 6 settembre 2023. Le versioni Xbox Series X|S non hanno invece una data di uscita e richiederanno un po' di lavoro aggiuntivo.