Netflix, Top 10 delle serie TV e dei film più visti in Italia al 13 agosto 2023, The Witcher cala

Netflix ha svelato le classifiche dei film e delle serie TV più viste in Italia nella settimana dal 7 al 13 agosto 2023. Tra i nomi più noti troviamo The Witcher che però cala ancora di posizione. Vediamo però subito i dettagli sulla Top 10 delle serie TV più viste su Netflix in Italia:

Le Ultime Ore di Mario Biondo - Mini serie Avvocato di Difesa The Lincoln Laywer - Stagione 2 Il Racconto Perfetto - Mini serie PainKiller - Mini serie Heartstopper - Stagione 2 Fascino Fatale - Stagione 1 The Witcher - Stagione 2 Il Sarto - Stagione 2 Avvocato di Difesa The Lincoln Laywer - Stagione 1 Paso Adelante - Stagione 1

La Top 10 delle serie TV più viste in Italia dal 7 al 13 agosto 2023

Le uniche novità della settimana sono PainKiller e Paso Adelante. I nomi più importanti invece sono The Lincoln Lawyer Stagione 2 (sei settimane in classifica), The Witcher Stagione 3 (sette settimane) e The Lincoln Lawyer Stagione 1 (10 settimane).