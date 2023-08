Remnant 2: primo grande aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S disponibile

Remnant 2 ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento su PS5 e Xbox Series X|S. Inoltre, è già stato confermato che una seconda patch per la versione Microsoft del gioco è in arrivo per pareggiare le correzioni con la versione per la console di Sony.

Sia per PlayStation che per Xbox sono stati introdotti una serie di aggiornamenti per migliorare la stabilità e ridurre i crash, oltre alla correzione di bug che bloccano la progressione del gioco. L'aggiornamento è stato progettato per risolvere i problemi più gravi e frustranti che i giocatori possono incontrare, ma come detto per la versione Xbox è in arrivo un secondo aggiornamento nel corso della settimana per affrontare ulteriori modifiche al bilanciamento, correzioni di bug e aggiornamenti sulla qualità della vita.