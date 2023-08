Destiny 2: La Forma Ultima, una data per la presentazione ufficiale della nuova espansione

Bungie ha annunciato la presentazione di Destiny 2: La Forma Ultima, la nuova espansione per il celebre FPS-RPG, che avverrà attraverso un livestream con trailer di presentazione e altre novità che verranno illustrate in dettaglio dagli sviluppatori.

L'evento annuale di presentazione è fissato per il 22 agosto 2023 alle ore 18:00 italiane, con un pre-show che inizierà alle ore 17:00, dando dunque largo spazio anche a novità ulteriori e iniziative dedicate alla folta community del gioco.

Non solo: dopo la presentazione è previsto anche un ulteriore evento come post-show, che conterrà una discussione in diretta sui punti principali del nuovo anno di Destiny 2.