Call of Duty: Modern Warfare II, l'update 1.023.000 arriva oggi, ecco quanto pesa

Più precisamente, come potete vedere qui sopra nel post di PlayStation Game Size, l'aggiornamento 1.023.000 di Call of Duty Modern Warfare II peserà 3,234 GB in versione PlayStation 4 e raggiungerà i 3,393 GB in versione PlayStation 5 .

Il noto account PlayStation Game Size ha svelato nuovi dettagli sull' aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare II in arrivo oggi. Si tratta dell'update 1.023.000 e secondo quanto riferito peserà circa 3 GB su PS4 e PS5 .

L'aggiornamento 1.023.000 di Call of Duty Modern Warfare II

Ricordiamo che non si tratta di informazioni ufficiali, ma unicamente di un report di un dataminer: tendenzialmente però le informazioni indicate da PlayStation Game Size sono precise, quindi è possibile che anche in questo caso siano corrette.

Va però notato che il peso dell'aggiornamento potrebbe cambiare poco prima dell'uscita ufficiale. Inoltre, le dimensioni per le versioni PC e Xbox non sono state indicate, ma non dovrebbero differire enormemente.

Per il momento non sappiamo quali siano i contenti esatti di questo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare II, ma non dovremo attendere troppo per scoprirlo. Secondo quanto indicato, l'orario di distribuzione della patch è le 18:00 ora italiana di oggi, 16 agosto 2023.

Parlando invece del futuro, Call of Duty: Modern Warfare 3 non è una semplice espansione di MW2 secondo Activision.