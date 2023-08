Mr. Run and Jump, la recensione di un vibrante platform dallo stile retrò

L'altra particolarità di Mr. Run and Jump, che analizzeremo nel dettaglio nel corso di questa recensione , si tratta di un gioco chiaramente indirizzato ad un pubblico pronto a mettersi alla prova, ma con qualche idea che lo rende assolutamente accessibile a neofiti e semplici curiosi. Un po' come fece Donkey Kong Country: Tropical Freeze inserendo l'imbattibile Funky Kong.

La prima è di carattere puramente produttivo. Parliamo infatti di un gioco che può definirsi a tutti gli effetti un bizzarro remake. L'originale, se così possiamo definirlo, è stato pubblicato sempre in questi caldi giorni d'estate in versione fisica su Atari 2600. Una trovata pubblicitaria di sicuro effetto, che farà la gioia di chi conserva ancora un'esemplare della gloriosa console che si affacciò sul mercato più di quarantacinque anni fa; un'idea ampiamente fine a sé stessa, ma che al tempo stesso tratteggia efficacemente i contorni di un platform bidimensionale votato all'essenzialità.

Super Meat Boy, Celeste e Super Mario Maker nelle sue declinazioni più sadiche e perverse. Sono alcuni dei platform 2D che nel corso degli ultimi anni hanno preteso il sacrificio di qualche tendine delle dita e, soprattutto, di qualche pad, violentemente lanciato per scaricare la frustrazione accumulata un game over dopo l'altro.

Un platform essenziale

Mentiremmo se dicessimo che Mr. Run and Jump parte piano. Sin dal primo livello farà di tutto per mettervi in crisi

Come da tradizione del genere, Mr. Run and Jump fa a meno di una trama vera e propria che giustifichi la sequela di burroni e trappole che il protagonista del gioco dovrà superare per permettere all'utente di accedere agli agognati titoli di coda. La breve sequenza interattiva che introduce l'avventura ha tuttavia un doppio merito. Per prima cosa, ci mostra brevemente l'aspetto estetico dell'edizione del gioco su Atari 2600, sostituendola un secondo dopo con la sua versione opportunamente aggiornata che, comunque, con i suoi colori al neon e l'interfaccia minimale strizza l'occhio agli indimenticati anni '80. Secondariamente, consegna nelle mani di Mr. Run and Jump in persona il compito di combattere il Vuoto, terribile entità che sta inghiottendo tutto ciò che incontra sul cammino. L'unico modo per disinnescare la minaccia che tiene in scacco l'intero Regno dei Colori consiste nel recuperare sei artefatti custoditi all'interno di altrettante regioni irte di pericoli.

Nessun ulteriore convenevole, fatto salvo per qualche linea di dialogo, vi separa dal vostro primo, quasi inevitabile game over. La creatura nata dalla collaborazione tra Graphite Lab e Heavy Horse Games non fa sconti a nessuno, almeno sulle prime, e non si fa alcuno scrupolo a farvi schiantare frontalmente con un level design potenzialmente in grado di spingervi alla follia.



Non è detto che lo stile tutto neon e minimalismo di Mr. Run and Jump piaccia a tutti. Noi lo abbiamo adorato

Punte acuminate, nemici posizionati con sadica precisione, salti millimetrici, collezionabili collocati nei posti più impensabili. Il percorso da seguire è sempre chiarissimo, e spesso anche la strategia per raggiungere ogni singola piattaforma lo è. Ciò non toglie che riuscire nell'impresa spesso si traduca in prolungate e difficili sequenze di pulsanti da premere con tempismo e, soprattutto, con cognizione di causa.

Lo schema di controlli, di per sé, è piuttosto limitato e basilare, esattamente come il comparto estetico che ricorda vagamente la grafica vettoriale di alcuni vecchi giochi. C'è il doppio salto, Mr. Run and Jump può appallottolarsi per prendere velocità e superare baratri ancora più ampi, ci si può affidare allo slancio a mezz'aria, così come all'immancabile rimbalzo sui muri. Nessun potere particolare, nessuna tecnica attivabile in momenti specifici o dopo aver riempito qualche barra.

Ancor più essenziale di Super Mario, che pur si concede qualche variazione sul tema tra fiori e foglie che donano power-up, la produzione Atari poggia la sua fortuna interamente ed unicamente sul level design.



La colonna sonora di Mr. Run and Jump funge da buon accompagnamento, ma nessuno dei brani è riuscito a farsi ricordare anche a console spenta

Ognuna delle sei zone (più una bonus), divisa a loro volta in quattro livelli, propongono sfide che ruotano attorno ad elementi più o meno specifici. Nell'area viola abbondano le punte acuminate, che crescono rigogliose persino sulle pareti di alcune piattaforme. In quella rossa, invece, dovrete fare i conti con flussi di magma e fiamme che aumentano la loro intensità quasi a tempo di musica.

Alcuni elementi tendono ovviamente a ripetersi anche nelle zone successive, in un crescendo di difficoltà che sfocia nel Dark World, scenario esclusivo solo per coloro che riusciranno ad ottenere non solo tutti gli artefatti, ma per chi sarà così determinato da fare propria anche ogni sfera e triangolo d'energia disseminato nei livelli.



Per completare i livelli nel Time-Trial in modo da garantirvi il platino, dovrete entrare in una sorta di stato di trance

A fornire un minimo di varietà ed infondere ulteriore difficoltà al tutto ci pensano altri due elementi. Da una parte, ogni ambientazione ha un livello specifico in cui non solo dovrete fronteggiare mille ostacoli e pericoli lungo il cammino, ma dovrete farlo costantemente inseguiti dal Vuoto in persona, che vi imporrà di affrontare il tutto senza mai attardarvi troppo a lungo, esattamente come se si trattasse di uno schema a scorrimento laterale automatico.

In secondo luogo, potrete riaffrontare ogni livello completato con il Time-Trial, dove per acciuffare la medaglia di platino bisogna sostanzialmente tramutarsi in un automa, avere perfetto tempismo e conoscere a memoria ogni anfratto dello scenario.