Blue Beetle: alcune scene del film DC sono ispirate a Injustice 2, Final Fantasy 7 e Mega Man

Il regista di Blue Beetle , recente film DC dedicato a un "nuovo" supereroe (in termini cinematografici), ha svelato che per la realizzazione del film si è presa ispirazione da diversi videogiochi, come Injustice 2 e Mega Man .

Le esatte parole del regista di Blue Beetle

Blue Beetle con una spada

La domanda posta è stata: "Essendo questa l'introduzione cinematografica di Blue Beetle, avete avuto il compito di stabilire come si distingue visivamente dagli altri supereroi. Quanto vi siete divertiti, tu e il tuo team, a creare visivamente il set di poteri di Blue Beetle e il modo in cui Jaime usa la tuta?"

Ángel Manuel Soto ha quindi risposto "Ah! Al 100%, credo che queste siano le fasi più divertenti di ogni pre-produzione. Ci sono cose che volevo poter fare. Volevo che l'azione e la violenza fossero un po' più viscerali. Anche se amo il lato fantastico e magico delle cose, questo è l'inizio del viaggio eroico di Jaime Reye e lui non sa ancora tutto quello che può fare. Quindi, una delle cose che volevamo era che questo film presentasse un po' più di combattimenti corpo a corpo."

"Abbiamo usato molti riferimenti come i film di The Raid e Gangs of London per i combattimenti corpo a corpo, che Jon Valera, il nostro coordinatore degli stunt, sa gestire molto bene. Siamo riusciti a realizzare qualcosa che rappresentasse quel tipo di intimità corporale che può esistere nella violenza. Ma, allo stesso tempo, giochiamo con diverse alternative fantastiche e con la realizzazione dei desideri di un giovane uomo. Ad esempio, molte delle combo di Injustice 2 sono state utilizzate come riferimento durante i combattimenti e con le manifestazioni delle armi. Il blaster di Blue Beetle è addirittura ispirato a Mega Man!"

"C'è una scena in cui Jaime dice: "Khaji, mostrami qualcosa", e lui tira fuori una pistola simile alla pistola ZF-1 de Il quinto elemento. E dice: "No Kahji, non uccidere!". Poi ci giochiamo di nuovo verso la fine, quando Jaime dice: "Tutto quello che voglio? Ok!" e tira fuori la spada di Cloud [ndr, da Final Fantasy 7] Perché? Perché siamo videogiocatori! Ci siamo chiesti: "Wow, cosa vorrei creare?". Ho sempre voluto avere una spada come quella di Final Fantasy. Poter giocare con questi riferimenti, compresi alcuni a Dragon Ball Z e un sacco di altri riferimenti che non voglio svelare, è stato super divertente. Mi sono sentito come se avessi di nuovo dodici anni!"

Parlando sempre di cinema e videogiochi, ecco la nostra recensione del film di Gran Turismo.