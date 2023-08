Intel vs AMD: alti e bassi sul mercato finanziario per le due aziende

Intel riesce dopo anni a vedere un incremento delle quote di mercato; ancora un po' in salita la strada verso il segno positivo per AMD

Come accennato in una notizia di qualche giorno fa, Intel torna a generare utili dopo questi anni difficili, annoverando un incremento di quota di mercato del 23%. La controparte AMD invece ancora non può cancellare il segno meno e registra un calo delle quote di mercato del -5,3%.

Una delle principali ragioni per cui quest'ultima fatica di più nel tornare a vedere un aumento delle proprie quotazioni sta nell'offerta sul mercato della propria gamma di prodotti. Oltre ai confronti tecnici e al rapporto qualità-prezzo, Intel offre linee di CPU che cercano di intercettare sia gli utenti entry-level che gli appassionati, mentre AMD non riesce a coprire tutte le richieste di un pubblico ormai particolarmente esigente.

Tutto ciò però potrebbe cambiare velocemente con l'arrivo delle APU Phoenix Ryzen 7040 e con la riduzione dei prezzi delle CPU della scorsa generazione. Nel frattempo, Intel si auspica di perpetuare questo trend positivo dopo anni di difficoltà, con la linea di CPU desktop Raptor Lake Refresh e le Meteor Lake per la linea mobile che compone la quattordicesima generazione.