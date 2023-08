Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, la recensione del remake del primo capitolo

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg è a tutti gli effetti un rifacimento - come indica il nome stesso - del primissimo capitolo della serie. Interpretate l'operazione come ritenete più opportuno: porta d'ingresso, pensata specificamente per i nuovi arrivati, al franchise? Tuffo nel passato ad uso e consumo dei cultori? Un po' tutte e due le cose? A conti fatti, l'anima dell'episodio originale non è stata tradita in nessun punto, dal momento che ci siamo ritrovati tra le mani proprio quell'Atelier Marie che ben ricordavamo, ma con grafica e modelli poligonali degnamente aggiornati al 2023 (e con una modifica stilistica che ha deciso di adottare in toto i personaggi chibi). Passiamo quindi al verdetto nella nostra recensione.

La serie Atelier nel 2023 compie gli anni, ben venticinque. Un traguardo importante e che merita di essere festeggiato a dovere. Da un lato con l'arrivo sul mercato della terza avventura di Ryza, e dall'altra con il ritorno di Marlone, protagonista di Atelier Marie: The Alchemist of Salburg, ormai lontanissimo e perduto nei meandri della memoria, dato che venne pubblicato sulla prima PlayStation addirittura nel 1997 e solo in Giappone.

Trama: quella pasticciona di Marie

La città principale di Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, che poi è anche l'unica presente

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg propone un'avventura diversa rispetto a tutti gli altri esponenti della serie. Qui non si tratta di salvare il mondo, ma di salvare la carriera accademica: Marlone - per gli amici Marie - è regolarmente iscritta come studentessa all'accademia di Salburg, ma proprio non riesce a tenere il passo con gli esami. È una pasticciona, fa esplodere tutto, non memorizza le formule, insomma sembra completamente negata per l'alchimia. Non la pensa allo stesso modo, invece, la sua insegnante Ingrid, che addirittura decide di optare per una soluzione estrema. Non solo non espelle Marie, ma le dona una bottega personale, con tanto di calderone e materiali. Se riuscirà a creare un oggetto in grado di stupirla entro i prossimi cinque anni, potrà continuare gli studi. Viceversa, sarà davvero fuori dai giochi.

La trama di Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg è dunque molto semplice, e segue Marie nei suoi disagi, piccoli e grandi, alle prese con il proprio percorso di studi. Cinque anni passano in fretta, e infatti così come il titolo originale anche il remake propone un timer inesorabile: esauriti tutti i mesi e i giorni a disposizione, senza raggiungere l'obiettivo assegnato da Ingrid il giocatore incorre inesorabilmente nel game over. E perdersi per strada è facile, perché di cose da fare ce ne sono tante: amici da arruolare, dungeon da esplorare, materiali da accumulare e nuovi oggetti da creare. Ognuna di queste azioni comporta l'impiego di un certo numero di giorni, dunque nessuna azione può essere improvvisata: bisogna calcolare tutto, ma proprio tutto. Immaginate un po' il senso di ansia di The Legend of Zelda: Majora's Mask, solo un po' più contenuto.

Esplorare e raccogliere i materiali è fondamentale in Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

La grande novità del remake consiste in effetti nella possibilità di azzerare le restrizioni della data di consegna, andando così a minare praticamente l'idea centrale alla base del gameplay. È possibile, all'inizio del gioco, impostare la modalità "libera", in modo da poter proseguire nell'avventura anche al termine del quinto anno, e anche senza aver soddisfatto la richiesta di Ingrid. Ha senso? Secondo noi assolutamente no, perché Atelier Marie è già privo di sfide degne di questo nome, e annullare addirittura quella principale significa snaturare completamente il prodotto. Ma è un mondo libero, e se vorrete optare per la nuova modalità non saremo certo noi a giudicarvi.