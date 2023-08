Xbox annuncia un nuovo sistema anti-tossicità basato su penalità progressive

In sostanza, il sistema prevede una serie di avvisi ai giocatori per ogni situazione considerata irregolare, a cui verrà applicata una penalità con incrementi progressivi.

La patente a punti per Xbox

Un esempio della "fedina penale" degli utenti Xbox

Tutto si basa sulle segnalazioni di altri utenti, che vengono poi verificate dai moderatori di Xbox Safety Team, i quali eventualmente passano all'applicazione della penalità prevista. In sostanza, funziona come una sorta di "patente a punti" per l'uso dei giochi online su su Xbox.

Alla partenza, tutti i giocatori iniziano da zero, ma possono accumulare vari strike e penalità in base agli episodi negativi di cui sono protagonisti. Attività illegali rappresentano violazioni più gravi che possono far scattare pene più severe, ma in generale tutto questo viene inserito all'interno del riepilogo delle penalità progressive, di cui potete vedere un esempio qui sopra.