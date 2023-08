The Texas Chain Saw Massacre: requisiti PC completi, dettagli su cross-play e orari di avvio

Gun Interactive ha svelato nuovi dettagli su The Texas Chain Saw Massacre, il suo gioco horror multigiocatore in arrivo il 18 agosto 2023. Il team ha condiviso gli orari esatti per l'attivazione del gioco e i requisiti di sistema completi, oltre a dettagliare il funzionamento del cross-play.

Prima di tutto, in Italia potremo giocare a The Texas Chain Saw Massacre a partire dalle 16:00 del 18 agosto 2023. Ovviamente è anche necessario scaricare il gioco, che peserà 30 GB. Il cross-play sarà disponibile tra PC Steam, PC Windows Store, PS5 e Xbox Series X|S. PS4 e Xbox One invece non supporteranno cross-play.

Ricordiamo anche che The Texas Chain Saw Massacre sarà disponibile su GeForce Now e Game Pass.