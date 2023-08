Genshin Impact, versione 4.0 disponibile: primogemme gratis e tanti nuovi contenuti

I giocatori possono ottenere un totale di 600 primogemme gratis per questo update, purché effettuino il login e richiedano il premio entro il 19 agosto (è necessario aver raggiunto il Rango 5 o superiore prima del rollout dell'aggiornamento in questione).

Come era stato promesso, Genshin Impact si è aggiornato nella notte alla versione 4.0 , apportando una grande quantità di nuovi contenuti al gioco e primogemme gratis per tutti, come sempre accade dopo un update maggiore al titolo in questione.

Genshin Impact versione 4.0: tante novità

Genshin Impact: uno scorcio di Fontaine

Per quanto riguarda i nuovi contenuti, questi erano già stati presentati in precedenza e riguardano una nuova ambientazione con nuovi personaggi e quest da eseguire. La versione 4.0 introduce l'area di Fontaine, un luogo particolarmente affascinante e caratterizzato da panorami tra montagne e mare, dotato di una civiltà molto avanzata.

Le nuove quest ci portano a esplorare la nuova ambientazione, anche in alcune sezioni sottomarine tra le zone di Court of Fontaine, Beryl e Belleau. Completando l'Archon Quest Prologue: Act III "Song of the Dragon and Freedom" si sbloccherà un teletrasporto da Sumeru a Fontaine.

Viene aggiunta la nuova meccanica di gioco di Fontaine's Blessing, oltre alla possibilità di incrementare il livello di alcuni sigilli attraverso la Fountain of Lucine. La nuova area introduce poi numerose nuove quest che portano avanti la storia o missioni secondarie più incentrate sull'area in questione.

Come nuovi personaggi, la versione 4.0 introduce il Pyro a 5 stelle Lyney, un mago combattente armato di arco, l'Anemo a 4 stelle Lynette, armata di spada e il Cryo a 4 stelle Freminet. Oltre a questi, ovviamente, una grande quantità di loot aggiuntivi tra armi, oggetti, equipaggiamenti ed altro.