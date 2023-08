Genshin Impact: Update 4.0, diamo un'occhiata a Fontaine e le altre novità

Genshin Impact si aggiornerà presto con la versione 4.0, che porta con sé la nuova regione di Fontaine e tante novità legate a questa nuova zona esplorabile, che si preannuncia particolarmente ricca, variegata e affascinante.

Viene definita la Nazione della Giustizia e considerata una patria di cultura, arte e tecnologia nel mondo di Genshin Impact, dunque una regione particolarmente avanzata con una civiltà moderna. È anche una terra ricca di acqua, sorgendo vicino al mare, ma caratterizzata anche da diverse zone montuose vista la costa particolarmente frastagliata.

L'update 4.0, "As Light Rain Falls Without Reason", sarà disponibile dal 16 agosto e porterà con sé questa nuova area geografica tutta da esplorare, oltre a nuove quest, attività e personaggi legati a questa, come accede con gli aggiornamenti di maggiore rilievo per il gioco MiHoYo.

Il PlayStation Blog ha effettuato una panoramica sulle novità in arrivo per coloro che hanno completato il Prologo dell'Atto III della Archon Quest, "Song of the Dragon and Freedom", e potranno dunque lanciarsi direttamente all'interno dei nuovi contenuti di Fontaine, raggiungibile attraverso un teletrasporto nel deserto di Sumeru.