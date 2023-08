Genshin Impact, update 4.0: data di uscita di Fontaine, i nuovi banner e tutte le altre novità

Oggi Hoyoverse ha svelato su Twitch tutte le novità in arrivo con l'update 4.0 di Genshin Impact. Come da tradizione abbiamo riassunto di seguito tutti i dettagli condivisi, come data di uscita, i nuovi personaggi dei banner, eventi e altro ancora.

L'aggiornamento 4.0 è intitolato "Come una pioggia inaspettata" e sarà disponibile a partire dal 16 agosto 2023. Tra una novità e l'altra sono stati svelati tre codici promozionali, che elargiscono ben 300 Primogemme gratis e altre risorse utili.

La novità principale della patch è l'introduzione della regione di Fontaine, di chiara ispirazione europea, caratterizzata da paesaggi rurali, numerosi specchi d'acqua, caverne e una città dall'architettura ricercata che per certi versi ricorda la Francia.

È proprio in questa location che il Viaggiatore e Paimon continueranno il loro viaggio tramite una serie di nuove missioni principali e secondarie che proseguiranno ed espanderanno la storia di Genshin Impact, introducendo nuovi alleati, nemici e sfide.

Nuova regione, nuove dinamiche di gioco. A Fontaine infatti i giocatori potranno immergersi in acqua ed esplorare i fondali marini, dove troveranno passaggi segreti, sfide a tempo e tesori ad attenderli. Stando alle parole degli sviluppatori di Hoyoverse, la mappa della nuova regione sarà al 50% composta da ambientazioni subacquee, sottolineando dunque l'importanza di questa novità nelle dinamiche di esplorazione.