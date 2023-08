My Hero Academia: il cosplay di Camie di kaezuko.cos è solare e sorridente

Il successo ottenuto da My Hero Academia negli ultimi in parte è dovuto sicuramente dal suo vasto cast di eroi e villain, che rappresenta anche una fonte d'ispirazione senza fine per i cosplayer di tutto il mondo. Ce lo ricorda anche kaezuko.cos con il suo cosplay di Camie Utsushimi.

Camie è una delle tante aspiranti eroine di My Hero Academia, conosciuta anche con l'alias Illus-o-Camie. È una studentessa del secondo anno della scuola superiore Shiketsu e ha un carattere un po' svampito, ma ciò nonostante è una delle migliori candidate al titolo di eroe professionista. Il suo Quirk, ovvero il potere speciale, si chiama Glamour e grazie ad esso la ragazza può creare delle insidiose illusione ottiche e auditive in un ampio raggio d'azione, disorientando i malcapitati di turno.

Il cosplay di Camie firmato da kaezuko.cos è semplice ma colpisce nel segno, anche grazie al sorriso solare della modella. Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, il costume dell'eroina è stato ricreato alla perfezione e non mancano dunque l'iconica catsuit in pelle, i polsini bianchi, il girocollo in pelle e il capello dell'uniforme dell'istituo Shiketsu.

Sulle nostre pagine trovate anche altri cosplay tratti da anime e manga, come quello di Boa Hancock da One Piece di Enako e quello di Elizabeth da The Seven Deadly Sins di acc_iiee. Cambiando genere potrebbe interessarvi il cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 di yuno_the_loose_cannon e quello di Tracer da Overwatch di narga_lifestream.