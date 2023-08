Genshin Impact: 300 Primogemme gratis con i codici dell'update 4.0

Hoyoverse ha annunciato tre nuovi codici promozionali di agosto 2023 per Genshin Impact durante la diretta di presentazione dell'update 4.0 che è andata in onda su Twitch, tramite i quali i giocatori potranno riscattare gratuitamente 300 Primogemme e non solo.

Oltre ad aver svelato le novità dell'aggiornamento 4.0 e della nuova regione di Sumeru e personaggi giocabili annessi, Hoyoverse ha condivisi tre codici che elargiscono complessivamente 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 Ingegno dell'eroe (per aumentare di livello i personaggi) e 10 Minerali di potenziamento mistico (materiali per potenziare le armi).

Di seguto i codici promozionali di Genshin Impact del 4 agosto 2023 svelati su Twitch: