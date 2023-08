Payday 3: un gameplay trailer mostra una rapina al cardiopalma a New York

Strabreeze ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Payday 3, dandoci un assaggio della frenesia delle efferate rapine che potremo compiere nel gioco da soli e in compagnia di altri giocatori. Trovate il filmato nel player sottostante.

Il filmato mostra alcune sequenze al cardiopalma di un furto nella Secure Capital Bank situata a New York, dove vediamo in azione Dallas, Chains, Wolf e Hoxton. Ovviamente la situazione presto degenera con l'intervento delle forze dell'ordine, che tra poliziotti armati di scudi antisommossa e quelli corazzati in possesso di lanciagranate metteranno a dura prova le abilità dei giocatori.