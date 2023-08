Baldur's Gate 3: su PC meglio Vulkan o DX11?

Entrambe sono API grafiche che, in parole molto povere, gestiscono la comunicazione tra il gioco e l'hardware del PC e di conseguenza influenzano le prestazioni . DX11 è realizzato da Microsoft e Vulkan da Khronos Group, un consorzio di aziende di cui fanno parte anche NVIDIA, AMD, Apple, Arm, Epic, Intel, Valve e altre ancora. DX11 in linea teorica è una versione obsoleta che sta vendendo soppiantata dalla più recente API DX12, tuttavia molti giochi le sfruttano ancora, tra cui per l'appunto anche Baldur's Gate 3.

I consigli di Larian Studios e PC Gamer

Stando alle FAQ ufficiali della versione in Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3, la scelta consigliata è l'API Vulkan è la scelta suggerita da Larian Studios, che tra l'altro è anche l'opzione standard nel launcher del gioco.

Il motivo è che "Vulkan presenta un potenziale aumento delle prestazioni rispetto a DX11 nella maggior parte dei casi, anche se per ora risulta meno stabile". Queste informazioni sono per l'appunto relative all'Early Access di Baldur's Gate 3 e quindi potrebbero non essere perfettamente calzanti alla versione 1.0, per quanto lo studio al tempo ha promesso di "lavorare attivamente per migliorare le prestazioni e la stabilità con le API Vulkan".

Tenete in considerazione che Baldur's Gate 3 è uscito dall'early access solo ieri, quindi serviranno delle analisi approfondite in materia per avere un quadro preciso della situazione. Tuttavia considerando le informazioni condivise da Larian Studios, in generale l'API Vulkan è la scelta che ci sentiamo anche noi di consigliarvi. Nel caso riscontriate problemi di qualsiasi genere potete sempre passare a DX11 e vedere se la situazione migliora.

La testata PC Gamer invece ha eseguito dei test preliminari utilizzando GPU di produttori differenti, con risultati che differiscono da quanto detto sopra per le schede video NVIDIA, dove sono state notate performance maggiori del 6-13% con le DX11 rispetto a Vulkan, al netto di performance meno consistenti. Al contrario per le GPU AMD e Intel viene consigliata l'API Vulkan.

E voi, quale API state utilizzando? Avete riscontrato dei problemi con DX11 o Vulkan? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.