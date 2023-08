Payday 3 avrà otto rapine diverse che sembreranno film hollywoodiani

La closed beta di Payday 3 è iniziata il 2 agosto e sarà disponibile per i prossimi giorni su PC e Xbox Series X|S. Se proverete a giocare, noterete che è disponibile una sola rapina, nota come "No Rest for the Wicked", ma non dovete preoccuparvi perché è solo un piccolo assaggio di quello che potete aspetarvi nella versione completa. In un nuovo Dev Diary, il produttore di Starbreeze Andreas Häll-Penninger ha confermato che lo sparatutto cooperativo avrà otto rapine uniche.

L'obiettivo è fare in modo che "ogni rapina abbia la propria identità", ha dichiarato Häll-Penninger. "Quindi, quando inizia il processo creativo, ci chiediamo sempre: quale elemento di gioco unico ha questa rapina e come possiamo farla sembrare e sentire unica, anche se alcune di esse hanno un'ambientazione simile?".