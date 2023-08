Yu-Gi-Oh! tutto quello che c’è da sapere prima dei mondiali di Tokyo

Sabato cinque e domenica sei agosto 2023 i migliori giocatori al mondo del gioco di carte di Yu-Gi-Oh!, di Duel Links e, per la prima volta in assoluto, di Master Duel si riuniranno al Tokyo Big Sight, una parte del Tokyo International Exhibition Center di Ariake, per incoronare tre campioni mondiali, uno per disciplina. È dal 2019 che KONAMI non organizza un evento di questo tipo e portata con cerimonie, ospiti internazionali e una celebrazione assoluta di tutto ciò che ruota intorno al suo gioco di carte collezionabili in versione fisica e digitale. Noi saremo tra i tavoli dei giocatori e le console dei videogiocatori per raccontarvi l'aria che si respira e, soprattutto, parlare con i vincitori. Il metagame di questi tre giochi è affascinante, mutevole ed è fatto di incredibili storie personali. Quando siamo stati alla duecentocinquantesima YCS, uno dei tornei più importanti d'Europa, abbiamo raccolto aneddoti e opinioni di tanti giocatori, tutti con una cosa in comune: l'amore per un gioco che hanno imparato ad apprezzare da piccoli guardando un cartone animato. In questa guida su tutto quello che c'è da aspettarsi dai Campionati Mondiali di Yu-Gi-Oh! del 2023 cercheremo di dare un'infarinatura ai novizi sulle discipline e la loro storia e analizzeremo il metagame che possiamo aspettarci sui tavoli e nelle console dei migliori Duellanti al mondo.

Il mondo del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! C'è chi ha sempre sognato di giocare una tripletta di Draghi Bianchi Occhi Blu come Seto Kaiba e chi mente Contrariamente a quello che molti pensano, non è stato il manga a nascere dal gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!, ma il contrario. Sulla popolarissima rivista di fumetti giapponese Shonen Jump, il 30 settembre 1996 è uscito prima il manga di Kazuki Takahashi con protagonista il ragazzo dai capelli folli, il suo alter ego Duellante e le carte da gioco ispirate alla mitologia egizia, e solo a partire dal 1998 sono nati i primi videogiochi o il TCG targato KONAMI. Non è stato semplice convertire le battaglie mistiche di manga e anime in un gioco di carte, ma gli sviluppatori sono riusciti nell'impresa e i due prodotti hanno continuato a evolversi insieme da allora. Nel 2009 il gioco è stato incoronato "il videogioco di carte collezionabili più popolare al mondo" dopo che è stato raggiunto il traguardo dei 22 miliardi di carte vendute. Questo record non appartiene più alla serie di KONAMI, ma dimostra bene quanto forte sia il legame di giocatori vecchi e nuovi con questa saga, i suoi Mostri, le sue Trappole le sue evocazioni esagerate e i suoi Duelli. "L'Anime è una parte fondamentale dell'universo di Yu-Gi-Oh! perché è lì che comincia il viaggio della maggior parte dei Duellanti" ci ha detto Domenico Galizia - responsabile del marketing per il gioco di carte collezionabili in Europa, quando lo abbiamo intervistato alle YCS di Londra. A livello competitivo, invece, il gioco si è evoluto dall'avere partite dinamiche di dieci o dodici round, a match di tre o quattro turni, ognuno della durata di quasi cinque minuti. I giocatori sono divisi sul fatto che questo sia un bene o un male: ci sono molti veterani che dicono di preferire il modo di giocare del passato, in cui era più semplice gestire le risorse in campo e nel mazzo; diverse nuove leve, invece, sostengono che il gioco sia comunque un dialogo tra Duellanti, fatto di botte e risposte, e con tante interazioni che richiedono abilità. I mazzi in cui uno dei due giocatori attiva carte, effetti e attacchi per cinque minuti di fila senza interagire con l'avversario sono molto rari, ma è possibile assistere a questo genere di giocate anche ai livelli più alti. Nessuno di loro, però, è riuscito ad arrivare in Finale. Lo stesso è avvenuto ai nazionali italiani: i mazzi monolitici che dialogavano poco con l'avversario non hanno fatto molta strada, a essere premiati sono stati quei deck che hanno saputo interagire con le carte avversarie prevedendo le Magie in arrivo ed evocando il Mostro giusto al momento giusto. Il gioco di carte di Yu-Gi-Oh! ha una scena competitiva capillare e ben distribuita sul territorio italiano con un sacco di eventi grandi e piccoli molto diffusi a livello locale Per quanto riguarda la struttura competitive del gioco di carte di Yu-Gi-Oh!, è molto simile a quella di altri grandi TCG. Ci sono una miriade di tornei a livello locale che permettono di accedere alle fasi regionali, nazionali e continentali. Qui si guadagnano punti con i quali viene redatta una classifica di cui è possibile scalare le posizioni durante tutta la stagione competitiva. Finite tutte le fasi, i migliori Duellanti di ogni regione vengono invitati al campionato mondiale, alcuni (i migliori tra i migliori) anche con il viaggio pagato. Nel corso dei due giorni di competizioni di questo fine settimana ci saranno dei round alla svizzera per trovare gli otto che giocheranno i quarti di finale e da lì arrivare a competere per essere incoronati Campione del mondo del 2023.