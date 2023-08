Devolver Digital conferma anche i giochi indie non rimandati al 2024, per rassicurare i fan

Come vi abbiamo segnalato, Devolver Digital ha mandato in onda uno show nel quale ha svelato una serie di giochi che sono stati rinviati al 2024, trattando il tutto come se fosse un evento da celebrare (Devolver Digital non è nuova a queste stranezze). Per rassicurare i giocatori e far digerire meglio la notizia, però, la compagnia ha confermato i giochi che invece riusciranno a uscire entro la fine del 2023: Wizard with a Gun, Gunbrella, The Cosmic Wheel Sisterhood, Karmazoo, The Talos Principle 2 e il DLC di McPixel 3.

Si tratta di un dettaglio importante perché - con la sola esclusione di The Cosmic Wheel Sisterhood - non abbiamo alcuna data di uscita ufficiale per gli altri giochi. La conferma che non sono stati rimandanti al 2024 ci rassicura, quindi, delle sorti di questi progetti, che potrebbero essere ripresentati in un nuovo show di Devolver oppure essere parte della Opening Night Live della Gamescom 2023.