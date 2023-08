Steam, la classifica di inizio agosto 2023 vede Baldur's Gate 3 dominare seguito da nomi noti

Tramite SteamDB abbiamo modo di vedere la classifica dei giochi più venduti (calcolata in base ai ricavi, non per numero di unità) nel periodo di tempo compreso tra l'1 e l'8 agosto 2023. La Top 10 si compone come segue:

Baldur's Gate 3 CS:GO Call of Duty Remnant 2 Apex Legends Steam Deck COD Modern Warfare II BlackCell Stagione 5 Naraka Bladepoint American Truck Simulator Starfield

Come potete vedere, e non crediamo nessuno sia sorpreso, Baldur's Gate 3 è primo: il gioco ha ottenuto un successo enorme e sotto più punti di vista a infranto record. Non sorprende ovviamente che grandi giochi come CS:GO, Call of Duty, Apex Legends e Naraka Bladepoint sia in classifica, grazie al continuo guadagno delle microtransazioni. Continua comunque a far bene anche Remnant 2.