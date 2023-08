DC Universe Online, versioni PS5 e Xbox Series X annunciate con periodo di uscita

DC Universe Online è in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X. Il periodo di uscita per le console di attuale generazione è per ora un generico "fine 2023". L'informazione è stata condivisa da Ted Stone, senior community manager.

"Oltre ai guadagni in termini di prestazioni riscontrati giocando in modo nativo sull'hardware più recente, il team sta anche lavorando per migliorare il gameplay e la quality of life", ha scritto Stone.

"Questa iniziativa è a lungo termine ed è già in corso. Alcuni di questi miglioramenti saranno introdotti nei prossimi mesi prima della pubblicazione sulle nuove console, altri al lancio e altri ancora nel corso del prossimo anno. Restate sintonizzati per un futuro aggiornamento con maggiori informazioni".

Stone spiega anche che chi ha giocato a DC Universe Online su sistemi più vecchi e vuole passare alle nuove versioni "continuerà a giocare sugli stessi server, con gli stessi personaggi e amici, e con tutti i propri acquisti e risultati intatti".