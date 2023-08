Call of Duty: Modern Warfare 3 è una semplice espansione di MW2? Activision smentisce

Il fatto che Call of Duty: Modern Warfare 3 permetterà di usare armi, operatori e bundle di Modern Warfare 2 costituirebbe un'ulteriore conferma in tal senso, al punto che Henderson e PlayStation Game Size si sono chiesti se sia lecito da parte di Activision proporre il gioco a prezzo pieno .

Sempre secondo queste due fonti, il codice suggerisce che Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà trasformato in un hub tramite cui sarà possibile accedere allo stesso Modern Warfare 2, a Modern Warfare 2 e a Warzone tramite un unico menu, come accade già da qualche tempo.

Call of Duty: Modern Warfare 3 è una semplice espansione di Modern Warfare 2 ? Nelle scorse ore si è diffusa questa voce per via di alcuni riferimenti nel codice del gioco, ma Activision ha smentito la notizia confermando che il nuovo episodio sarà un prodotto premium a prezzo pieno.

La risposta di Activision

A questo punto è arrivata la risposta di Activision, che come detto ha smentito le considerazioni dei due leaker e le loro apparenti scoperte, chiarendo che Call of Duty: Modern Warfare 3 non sarà un'espansione di Modern Warfare 2 e non sarà possibile aggiornare la precedente edizione alla nuova tramite upgrade.

"Come dichiarato in numerose conference call trimestrali di Activision Blizzard, Call of Duty: Modern Warfare 3 è un prodotto premium", si legge nella nota di un portavoce del publisher. "Il prezzo di vendita del gioco sarà dunque di 70 dollari."

Stando alle parole di CharlieIntel, la spiegazione ai dubbi sul codice è che il nuovo episodio viene elencato come add-on, così come tutti i capitoli d'ora in avanti, semplicemente perché in questo modo potrà essere innestato nell'hub del Call of Duty HQ, che resterà l'unico launcher.