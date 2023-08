Final Fantasy 16 è il capitolo definitivo, dice Hironobu Sakaguchi

In effetti già lo scorso marzo, nel commentare Final Fantasy 16, Sakaguchi ha detto di avere grandi aspettative per il gioco, vista la sua straordinaria considerazione per i lavori di Naoki Yoshida. Aspettative che, a quanto pare, non sono state deluse.

Un episodio fantastico?

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Final Fantasy 16 in verità non ha mancato di destare qualche perplessità da parte della critica, in particolare per via di scelte strutturali che appesantiscono un po' l'esperienza.

Nella nostra recensione di Final Fantasy 16 abbiamo infatti parlato di un ritmo altalenante e di chiare mancanze sul fronte dell'esplorazione, accompagnate anche da una riduzione evidente degli elementi RPG.

Forse proprio questi aspetti hanno in qualche modo limitato le vendite di Final Fantasy 16, positive ma non abbastanza rispetto agli altissimi costi produttivi del gioco, che hanno determinato un crollo dei profitti di Square Enix.