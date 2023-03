Final Fantasy 16 e Final Fantasy VII Remake: Hironobu Sakaguchi ha commentato i due giochi

Hironobu Sakaguchi ha commentato Final Fantasy 16 e Final Fantasy VII Remake, dando il suo avallo ideale a entrambi i giochi. Per chi non lo conoscesse, è il padre della serie Final Fantasy e, nonostante non ci lavori più da anni, è inevitabile che durante le interviste gli vengano fatte domande sugli ultimi capitoli della serie di Square Enix.

Nel caso, Arnaud Bastié della testata Full Frontal, gli ha chiesto un commento su Final Fantasy XVI e sul director Naoki Yoshida, partendo dall'amore di Sakaguchi per Final Fantasy XIV (diretto da Yoshida).

Sakaguchi: "Mi piace giocare a Final Fantasy XIV, è un MMORPG, quindi ha tutti quegli aspetti legati alla comunità che apprezzo. Ho già incontrato più volte Naoki Yoshida: è davvero un lavoratore serio e laborioso. È eccellente sia come producer, sia come director e lo apprezzo tantissimo per ciò che fa. Ha anche un grandissimo rispetto per i vecchi Final Fantasy, di cui capisce davvero lo spirito. Quindi posso dire di avere grandi aspettative per Final Fantasy 16!"

Sakaguchi ha speso delle buone parole anche sul remake di Final Fantasy VII: "A capo del remake c'è Yoshinori Kitase, che da studente si occupava di montaggio dei film. Ha lavorato ai Final Fantasy sin dal sesto capitolo e la serie è migliorata moltissimo grazie al suo talento. Ora sta facendo il remake con lo stesso spirito di quando facemmo l'originale, ma con la tecnologia di oggi che gli permette di esprimere il suo vero potenziale visto che ti permette di realizzare giochi di qualità cinematografica. Credo che con il suo talento otterrà il miglior risultato possibile."